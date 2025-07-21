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21 липня 2025, 11:08

Глава ФРБ Чикаго прогнозує суттєве зниження ставки ФРС протягом року

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Остан Гулсбі заявив, що, на його думку, Федеральна резервна система (ФРС) США зможе «досить суттєво» знизити базову процентну ставку протягом наступних 12 місяців. Водночас він висловив занепокоєння, що нові мита на імпорт можуть тимчасово прискорити інфляцію. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Остан Гулсбі заявив, що, на його думку, Федеральна резервна система (ФРС) США зможе «досить суттєво» знизити базову процентну ставку протягом наступних 12 місяців.

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Прогноз попри поточні ризики

Попри певне прискорення інфляції у червні до 2,7% (порівняно з 2,4% у травні), Гулсбі впевнений у хорошому стані американської економіки.

«Невеликий струс у зв'язку зі змінами в політиці, можливо, збив нас зі шляху руху до мети з інфляції у 2%. Однак, загалом, я вважаю, що базові тенденції в економіці дадуть нам змогу доволі суттєво знизити ставку протягом приблизно року», — сказав він в інтерв'ю Daily Wire у п'ятницю.

Поточна політика ФРС

Наразі ФРС утримує свою базову процентну ставку в діапазоні 4,25−4,5% річних ще з грудня минулого року. Остан Гулсбі є членом Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) з правом голосу, тобто він безпосередньо бере участь в ухваленні рішень щодо ставки.

Наступне засідання FOMC, де буде розглядатися питання монетарної політики, відбудеться 29−30 липня.

Чому це важливо

Заява Остана Гулсбі є важливим «голубиним» сигналом для фінансових ринків. У той час як ринки непокояться через зростання інфляції та жорстку риторику політиків, один із ключових посадовців ФРС з правом голосу висловлює впевненість у тому, що економіка є достатньо здоровою, щоб витримати «досить суттєве» зниження ставок протягом року.

Це заспокоює інвесторів і підтримує їхні очікування щодо майбутнього пом'якшення монетарної політики. Його коментар свідчить про те, що принаймні частина керівництва ФРС вважає поточний сплеск інфляції (спровокований митами) тимчасовим явищем і не бачить потреби у відповідь вдаватися до підвищення ставок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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