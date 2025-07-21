З січня по червень 2025 року в Україні було реалізовано майже 33 тис. нових легкових авто. Бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.
21 липня 2025, 10:17
Renault Duster — фаворит українців у 2025: як змінився ринок нових авто
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Топ-10 моделей нових легковиків увійшли
- Renault Duster — 2480 од.;
- Toyota RAV-4 — 1668 од.;
- Hyundai Tucson — 995 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 993 од.;
- BYD Song Plus — 982 од.;
- VW ID.Unyx — 830 од.;
- Skoda Kodiaq — 827 од.;
- Skoda Octavia — 778 од.;
- Mazda CX5 — 731 од.;
- VW Touareg — 707 од.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 2