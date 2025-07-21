Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 043 160 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 липня 2025, 8:26
Втрати ворога за 20 липня: 1 170 російських окупантів, 2 танки та 199 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1043160 (+1170) осіб
- танків — 11037 (+2) од
- бойових броньованих машин — 23028 (+7) од
- артилерійських систем — 30637 (+54) од
- РСЗВ — 1444 (+1) од
- засоби ППО — 1199 (+1) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 47181 (+199)
- крилаті ракети — 3515 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 55859 (+132)
- спеціальна техніка — 3934 (+2)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі