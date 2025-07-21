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21 липня 2025, 8:47

Велика Британія продасть конфісковані біткоїни на $7 млрд

Влада Великої Британії планує продати щонайменше 61 000 BTC (близько $7 млрд на момент оголошення). Активи були конфісковані в рамках викриття фінансової піраміди, пов’язаної з громадянкою Китаю, повідомляє incrypted з посиланням на The Telegraph.

Влада Великої Британії планує продати щонайменше 61 000 BTC (близько $7 млрд на момент оголошення).
Фото: depositphotos

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Що відомо

На початку 2024 року британська поліція конфіскувала 61 000 BTC, пов’язаних із масштабним інвестиційним шахрайством у Китаї. Тоді ж розпочався суд над 42-річною Цзянь Вень, яку обвинувачують у причетності до відмивання коштів на суму £5 млрд.

Відомо, що гроші з продажу біткоїнів мають перейти до Міністерства фінансів, яке зіткнулося з бюджетним дефіцитом. Цим процесом зацікавилася канцлерка казначейства Рейчел Рівз.

Паралельно з підготовкою до продажу уряд оголосив тендер на зберігання та реалізацію конфіскованих криптоактивів. Вартість контракту оцінюється в £40 млн (близько $54 млн). Втім, як зазначає The Telegraph, наразі не подано жодної придатної заявки.

Журналісти додали, що лідер партії Reform UK Найджел Фарадж закликав Великобританію створити національний біткоїн-резерв, однак лейбористи відхилили цю ідею.

Генеральний директор компанії з конфіскації активів Asset Reality Ейдан Ларкін заявив: «У нас під ногами — справжня нафта, якщо говорити про цифрові активи, пов’язані з незаконною діяльністю, яка може приносити Великій Британії сотні мільйонів фунтів стерлінгів щороку».

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Джерело: Мінфін
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