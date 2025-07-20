Торгова війна на горизонті: Трамп хоче обкласти весь імпорт із ЄС 15-20% митом

Президент США Дональд Трамп посилив свої вимоги на торговельних переговорах з Європейським Союзом, наполягаючи на встановленні мінімального тарифу у 15−20% на всі товари з ЄС у будь-якій майбутній угоді. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на три джерела, які обізнані з перебігом перемовин.

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Така позиція Трампа — посилення попередньої пропозиції, що передбачала базове мито у 10%.

Трамп також залишається непохитним щодо останньої пропозиції ЄС про зниження тарифів на автомобілі, і, за словами джерел, близьких до переговорів, готовий залишити мита на цей сектор на рівні 25%, як і планувалося.

Похмурі прогнози

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович у п'ятницю дав песимістичну оцінку своїх нещодавніх переговорів у Вашингтоні на брифінгу для послів блоку.

У США розглядають навіть варіант дзеркального тарифу, який перевищує 10%, навіть якщо угоду буде підписано. Наразі ЄС має термін до 1 серпня, коли Трамп пригрозив ввести 30% мито на всі європейські товари, якщо не буде домовленості.

Загроза торговельної війни

Якщо Трамп наполягатиме на постійних взаємних митах у розмірі 15−20%, вони будуть такими ж високими, як на початку торговельних переговорів у квітні, і можуть підштовхнути Брюссель до відповідних заходів, заявив високопоставлений дипломат ЄС.

США також вже запровадили секторальні тарифи у 50% на сталь та алюміній з ЄС.

«Ми не хочемо торгівельної війни, але ми не знаємо, чи США залишать нам вибір», — зазначив дипломат.

Інший дипломат ЄС додав, що «настрій явно змінився» на користь відповідних заходів. «Ми не збираємося погоджуватися на 15%», — підкреслив він.

Плани ЄС щодо контрзаходів

Хоча ЄС вже анонсував, що у разі введення таких мит відповість симетрично, всередині блоку немає єдності, як саме це робити.

Єврокомісія вже підготувала кілька пакетів у відповідь:

з 6 серпня можуть набути чинності мита на імпорт товарів з США обсягом 21 млрд євро на рік — наприклад, на курятину та джинси;

також запропоновано другий пакет на імпорт з США обсягом 72 млрд євро, що охоплює літаки Boeing та бурбон;

готується третій — щодо цифрових послуг (податки на онлайн-рекламу тощо).

У другому кварталі США вже зібрали майже $50 млрд додаткових мит, при цьому уникнувши масштабної відповіді з боку найбільших партнерів.

Наразі тарифи США охоплюють 380 млрд євро щорічного експорту ЄС із загальних 532,3 млрд євро. США є найбільшим єдиним ринком для блоку, на який припадає приблизно 20% усього європейського експорту.