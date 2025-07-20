Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 041 990 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 липня 2025, 9:28
Втрати ворога за 19 липня: 1 040 російських окупантів, 23 ракети та 270 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 1041990 (+1040) осіб
- танків — 11035 (+3) од
- бойових броньованих машин — 23021 (+9) од
- артилерійських систем — 30583 (+52) од
- РСЗВ — 1443 (+1) од
- засоби ППО — 1198 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 46982 (+270)
- крилаті ракети — 3515 (+23)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 55727 (+121)
- спеціальна техніка — 3932 (+0)
Джерело: Мінфін
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