«Грошова реформа»: Українців попередили про нову шахрайську схему

Шахраї постійно винаходять нові способи обману, і одна зі схем — так звана «грошова реформа». Це коли до вашої оселі приходять незнайомці, заявляючи про необхідність обміну «старих» купюр на «нові» у зв'язку з нібито проведеною реформою, повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

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Найчастіше жертвами такого виду шахрайства стають люди похилого віку.

Як захистити себе та близьких

Щоб убезпечити себе та своїх рідних від протиправних дій, поліція радить дотримуватися таких простих, але дієвих правил:

пускайте у свою домівку тільки знайомих людей та довіряйте лише людям, яких знаєте;

завжди радьтеся з тими, кому довіряєте;

розкажіть про такі підозрілі візити родичам;

повідомте про подію на спецлінію 112.

Будьте пильні та не довіряйте незнайомим людям. Якщо ви все ж потрапили на гачок шахраїв, негайно звертайтеся по допомогу до поліції.