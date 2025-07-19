Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 040 950 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 липня 2025, 9:32
Втрати ворога за 18 липня: 1 120 російських окупантів та 163 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 1040950 (+1120) осіб
- танків — 11032 (+0) од
- бойових броньованих машин — 23012 (+7) од
- артилерійських систем — 30531 (+46) од
- РСЗВ — 1442 (+1) од
- засоби ППО — 1198 (+1) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 46712 (+163)
- крилаті ракети — 3492 (+1)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 55606 (+112)
- спеціальна техніка — 3932 (+0)
Джерело: Мінфін
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