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18 липня 2025, 19:35

Банк Англії перевіряє стійкість банків до «доларового шоку» через політику Трампа — Reuters

Банк Англії звернувся до низки великих британських банків з вимогою провести стрес-тести щодо їхньої стійкості до потенційних шоків на ринку доларової ліквідності. Це є ще одним свідченням того, як політика адміністрації Дональда Трампа підриває довіру до США як до основи світової фінансової стабільності. Про це у п'ятницю, 18 липня, пише агентство Reuters з посиланням на три джерела.

Банк Англії звернувся до низки великих британських банків з вимогою провести стрес-тести щодо їхньої стійкості до потенційних шоків на ринку доларової ліквідності.

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Втрата довіри до США

Як зазначає видання, долар США є «кровоносною системою» глобальних фінансів. Однак відхід президента Трампа від багаторічної політики США у сферах вільної торгівлі та оборони, а також його постійна критика Федеральної резервної системи (ФРС), змусили європейських регуляторів переглянути свою залежність від Вашингтона.

Ключове побоювання полягає в тому, що на екстрене надання доларів у часи фінансового стресу, яке раніше вважалося гарантованим, більше не можна покладатися з політичних причин.

Суть стрес-тестів

Наглядовий підрозділ Банку Англії індивідуально звернувся до деяких банків з проханням оцінити свої плани щодо доларового фінансування. В одному з випадків банк попросили змоделювати екстремальний сценарій, за якого ринок доларових свопів повністю зникає.

За словами одного з джерел, у такому разі жоден банк не зможе протриматися довше кількох днів через тотальну залежність системи від долара. Це може призвести до неможливості виконувати зобов'язання перед вкладниками та спровокувати паніку.

Загальноєвропейська тривога

Дії Банку Англії не є поодиноким випадком. Вони слідують за аналогічними вимогами з боку наглядових органів Європейського центрального банку (ЄЦБ) до банків єврозони. Крім того, у червні Національний банк Швейцарії також попереджав про ризики, пов'язані з дефіцитом ліквідності в іноземних валютах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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