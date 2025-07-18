Курс валют: євро пішло вгору на міжбанківських торгах

На кінець тижня курс євро на міжбанку стрибнув на 20 копійок, тоді як ціна долара майже не змінилась. Про це свідчать дані торгів за 18 липня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 18 липня Закриття 18 липня Зміни долар 41,73/41,76 41,75/41,78 2/2 євро 48,50/48,52 48,70/48,72 20/20

Офіційний курс: на понеділок, 21 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,7514 грн. Це на 12 копійок менше, ніж у п'ятницю (41,8670). Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,6070, що на 16 копійок більше, ніж у п'ятницю (48,4527).

Середній курс на готівковому ринку: 41,52−42,02 грн/долар, 48,30−48,97 грн за євро.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,66−41,75, євро — 48,70−48,90 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту.