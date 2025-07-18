На кінець тижня курс євро на міжбанку стрибнув на 20 копійок, тоді як ціна долара майже не змінилась. Про це свідчать дані торгів за 18 липня.
18 липня 2025, 17:34
Курс валют: євро пішло вгору на міжбанківських торгах
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Відкриття 18 липня
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Закриття 18 липня
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Зміни
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41,73/41,76
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41,75/41,78
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2/2
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48,50/48,52
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48,70/48,72
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20/20
Офіційний курс: на понеділок, 21 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,7514 грн. Це на 12 копійок менше, ніж у п'ятницю (41,8670). Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,6070, що на 16 копійок більше, ніж у п'ятницю (48,4527).
Середній курс на готівковому ринку: 41,52−42,02 грн/долар, 48,30−48,97 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,66−41,75, євро — 48,70−48,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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