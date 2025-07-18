Євро відновлює зростання, а долар дешевшає: НБУ встановив курси валют на понеділок

НБУ встановив нові курси євро, долара та польського злотого на понеділок, 21 липня. Європейська валюта знову почала зростати, після корекції. Про це свідчать дані регулятора.

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На понеділок, 21 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,7514 грн. Це на 12 копійок менше, ніж у п'ятницю (41,8670).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Динаміка курсу долара у липні 2025 року / Джерело: НБУ

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,6070, що на 16 копійок більше, ніж у п'ятницю (48,4527).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Динаміка курсу євро у липні 2025 року / Джерело: НБУ

Курс польського злотого

НБУ на понеділок, 21 липня, встановив такий курс польського злотого: 11,4397 (у п'ятницю курс був 11,3853).

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