Київська компанія Teletactica, яка є учасником платформи оборонних технологій Brave1, залучила $1,5 млн інвестицій від фондів MITS Capital та Green Flag. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
18 липня 2025, 15:12
Український розробник захищених систем зв’язку для дронів залучив $1,5 мільйона інвестицій
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Teletactica розробляє системи зв’язку, які:
- витримують прицільні радіоперешкоди;
- працюють на різних швидкостях передач;
- автоматично перебудовують частоти.
«Це критично важлива технологія для безпілотних систем, яким потрібен стабільний і захищений зв’язок у найжорсткіших умовах бою. Інвестиції в Teletactica є сигналом: українські технології вже формують правила гри — і на полі бою, і далеко за його межами», — наголосив Федоров.
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Джерело: Мінфін
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