Український розробник захищених систем зв’язку для дронів залучив $1,5 мільйона інвестицій

Київська компанія Teletactica, яка є учасником платформи оборонних технологій Brave1, залучила $1,5 млн інвестицій від фондів MITS Capital та Green Flag. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Teletactica розробляє системи зв’язку, які:

витримують прицільні радіоперешкоди;

працюють на різних швидкостях передач;

автоматично перебудовують частоти.

«Це критично важлива технологія для безпілотних систем, яким потрібен стабільний і захищений зв’язок у найжорсткіших умовах бою. Інвестиції в Teletactica є сигналом: українські технології вже формують правила гри — і на полі бою, і далеко за його межами», — наголосив Федоров.