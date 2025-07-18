Аналітики прогнозують, що XRP досягне 20$, але передпродаж XYZVerse може принести прибуток

Аналітики прогнозують значне зростання популярної криптовалюти, яка, за їхніми очікуваннями, може незабаром досягти 20 доларів. Однак новий конкурент може запропонувати ще більш істотні прибутки.

Передпродаж XYZVerse привертає увагу своїм потенціалом збільшити інвестиції в 50 разів. Чи є цей новий токен наступною великою можливістю на ринку?

XYZVerse встановлює новий тренд, чи може це бути наступна монета-мем, яка зросте в 50 разів?

Ажіотаж навколо XYZVerse реальний. Він збирається побити рекорди в сфері мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний передпродаж дає першим інвесторам можливість придбати токени $XYZ за значно зниженою ціною, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% голосуючих очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проєкту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого злету».

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які їдуть на хвилі трендів без особливого змісту, XYZVerse встановлює новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, і перші покупці зафіксували токени за ціною, яка, на думку деяких, є лише часткою їхньої майбутньої вартості.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит на нього високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,003333 долара на етапі 12, при цьому вже зібрано понад 70% від 15 мільйонів доларів. Інвестори, які вступили в проект на ранній стадії, отримали значну знижку, а з урахуванням кінцевої цільової ціни передпродажу в 0,1 долара, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час вступити в проект до закінчення передпродажу

Окрім простого ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність для створення міцної ринкової основи. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу. Більше того, значна частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що виділяє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador Program, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність проекту.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність.

Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Об'єднуючи традиційних шанувальників спорту та швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось, що має розважальну цінність і справжню залученість.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Завдяки швидко зростаючому передпродажу, сильній спільноті та амбітному плану розвитку, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча крипторинок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Передпродаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до цього проекту.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для великого прориву

Ripple (XRP)

Джерело: TradingView

Протягом останнього тижня XRP зазнав значного зростання, його ціна підвищилася на 32,31%. За останній місяць криптовалюта подорожчала на 42,18%. Однак, якщо подивитися на зміни за останні шість місяців, ціна XRP знизилася на 3,42%. Наразі XRP торгується в діапазоні від 2,40 до 3,12 доларів.

Короткострокові індикатори вказують на бичачий імпульс. 10-денна проста ковзна середня знаходиться на рівні 3,09 долара, трохи вище 100-денної SMA на рівні 2,93 долара. Це вказує на позитивну динаміку в найближчій перспективі. Індекс відносної сили високий — 75,96, а стохастичний показник становить 93,66, що вказує на можливу перекупленість XRP.

У перспективі найближчий рівень опору знаходиться на рівні 3,41 долара. Пробиття цього рівня може призвести до того, що XRP буде прагнути до другого опору на рівні 4,14 долара, що буде зростанням приблизно на 32,7% від поточного максимуму. З іншого боку, найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні 1,96 долара. Якщо ціни впадуть нижче цього рівня, наступна підтримка буде на рівні 1,23 долара, що буде значним падінням від поточних рівнів.

Висновок

Хоча XRP демонструє значний потенціал, XYZVerse пропонує унікальне поєднання спорту та мем-культури, прагнучи до зростання та надаючи першим користувачам значні можливості.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse