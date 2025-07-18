Гроші на фронт і не тільки: куди пішли 1,9 трильйона з бюджету України за пів року

За січень-червень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,9 трлн грн, що на 331,5 млрд грн, або на 21,5% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у червні було витрачено 337,4 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень-червень 2025 року становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у червні було витрачено 187,6 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 липня 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

734,5 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у червні — 127,2 млрд грн) або 39,2% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — червень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 134,3 млрд грн, або на 22,4%);

256,6 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у червні — 43,3 млрд грн) або 13,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

313,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у червні — 47,2 млрд грн) або 16,7% від загального обсягу видатків, що на 31,5 млрд грн або на 11,2% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

При цьому Мінсоцполітики на соціальні виплати спрямовано видатків у обсязі 191,5 млрд гривень.

239 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у червні — 34,3 млрд грн) або 12,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

179,8 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у червні — 43,2 млрд грн) або 9,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 47,1 млрд грн, або на 35,5%);

102,1 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у червні — 29 млрд грн) або 5,4% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 9,8 млрд грн, або на 10,6%).