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18 липня 2025, 11:57

Трамп планує дозволити пенсійним фондам інвестувати в альтернативні активи: біткоїн, золото й приватний капітал

Президент США Дональд Трамп готується підписати указ, який відкриє американським пенсійним фондам, обсягом $9 трлн, шлях до інвестицій в альтернативні активи, зокрема в криптовалюти, золото та приватний капітал. Цей крок може кардинально змінити спосіб управління заощадженнями мільйонів американців. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Президент США Дональд Трамп готується підписати указ, який відкриє американським пенсійним фондам, обсягом $9 трлн, інвестувати в альтернативні активи, зокрема в криптовалюти, золото та приватний капітал.

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Що передбачає указ

Очікується, що указ буде підписаний вже цього тижня. Він доручить федеральним регуляторним органам, зокрема Міністерству праці, усунути перешкоди, які заважають включати альтернативні інвестиції до професійно керованих фондів, доступних у рамках пенсійних планів.

Таким чином, американці зможуть інвестувати частину своїх пенсійних накопичень у широкий спектр активів: від цифрових валют та дорогоцінних металів до фондів, що спеціалізуються на поглинанні компаній, приватному кредитуванні та інфраструктурних проєктах.

У Білому домі у відповідь на запит видання заявили: «Президент Трамп прагне відновити добробут для звичайних американців. Однак жодні рішення не слід вважати офіційними, доки вони не надійдуть від самого президента Трампа».

Просування криптовалют у мейнстрим

Цей крок є частиною ширшої стратегії Трампа з легітимізації та інтеграції криптовалют у фінансову систему США. Його адміністрація вже припинила гучні судові справи проти великих криптокомпаній, а нещодавно Палата представників ухвалила три профільні законопроєкти, які він активно підтримав. Трамп неодноразово заявляв, що криптоіндустрія допомогла йому перемогти на виборах 2024 року.

Вигода для гігантів приватного капіталу

Окрім криптоіндустрії, від цього указу значно виграють найбільші у світі компанії з управління приватним капіталом, як-от Blackstone, Apollo та BlackRock. Вони роками лобіювали доступ до пенсійного ринку, розглядаючи його як головне джерело свого майбутнього зростання.

Чому це важливо

Цей указ, у разі його підписання, стане однією з найрадикальніших змін в американській індустрії управління активами за останні десятиліття. Він знаменує початок «демократизації» доступу до альтернативних активів, кардинально змінюючи ризик-профіль та потенційну дохідність для мільйонів звичайних пенсійних вкладників.

Це величезна перемога для двох потужних лобістських груп — криптоіндустрії та індустрії приватного капіталу. Для криптовалют це може відкрити потік нового, довгострокового інвестиційного капіталу на сотні мільярдів доларів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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