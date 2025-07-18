В Україні створять систему моніторингу азартних ігор: будуть фіксувати кожну ставку

Міністерство цифрової трансформації України ініціювало розробку комплексної системи онлайн-моніторингу азартних ігор. Система буде фіксувати кожну легальну букмекерську ставку, що, на думку уряду, посилить прозорість ринку, допоможе в боротьбі з нелегальним сегментом та покращить збір податків. Про це повідомила пресслужба міністерства.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові функції системи

Згідно з анонсом, нова система онлайн-моніторингу буде виконувати кілька основних функцій:

Фіксація кожної ставки в режимі реального часу.

Відображення даних про прийняті та повернуті ставки, а також про виграші.

Розрахунок податків: Система надаватиме дані, що дозволять точно розрахувати суму податків, яка має надійти до державного бюджету від організаторів азартних ігор.

Підвищення прозорості: Дані про загальні обсяги ринку стануть публічними.

Залучення IT-спільноти

На першому етапі Мінцифри планує зібрати пропозиції та відгуки від технологічних компаній, щоб створити ефективну та зрозумілу для всіх систему. Для цього 21 липня відбудуться публічні онлайн-консультації.

Чому це важливо

Ініціатива Мінцифри є спробою нарешті запустити процес створення Державної системи онлайн-моніторингу, повноцінна відсутність якої протягом кількох років була однією з головних проблем легального ринку азартних ігор. Без цієї системи держава не має дієвих інструментів для контролю за реальними обсягами операторів, що створює можливості для ухилення від оподаткування та «тінізації» частини ринку.