У п'ятницю, 18 липня, на готівковому ринку курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
18 липня 2025, 10:31
Курс валют: долар у банках подешевшав на 8 копійок, євро — на 15 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 3 копійки.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,00 грн. Євро купують за 48,25 грн, а продають за 48,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,75, євро — 48,65−48,85 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,73−41,76 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,50−48,52 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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