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18 липня 2025, 10:11

Нацбанк намагається «оживити» ринок іпотеки

Національний банк України оприлюднив Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, яка була схвалена Радою з фінансової стабільності. Головною метою документа є створення ринкових механізмів, що зроблять іпотеку доступнішою для українців. Про це у п'ятницю, 18 липня, повідомила пресслужба НБУ.

Національний банк України оприлюднив Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, яка була схвалена Радою з фінансової стабільності.

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Ключові цілі Стратегії

Стратегія, розроблена відповідно до концепції, узгодженої з Міжнародним валютним фондом, передбачає роботу за трьома основними напрямками:

  • Зниження ризиків: Впровадження масового продукту страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавства, що регулює будівництво житла.
  • Доступне кредитування: Удосконалення державної програми підтримки (зокрема, «єОселя») та впровадження європейських стандартів розкриття інформації про кредити.
  • Посилення захисту прав кредиторів: Оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості.

Нові фінансові інструменти та реалізація

Для подальшого масштабування іпотечного ринку Стратегія передбачає розробку та впровадження в українське законодавство таких інструментів, як сек'юритизація та випуск покритих облігацій.

«Банки операційно та фінансово спроможні надати доступні кредити на купівлю житла для мільйонів українських громадян. Але для цього потрібні певні передумови, над створенням яких ми і будемо працювати», — прокоментував Голова Національного банку Андрій Пишний.

Реалізація Стратегії покладається на спільні зусилля Національного банку, уряду, НКЦПФР та Верховної Ради. Для деталізації кроків буде розроблено відповідну Дорожню карту.

Чому це важливо

Оприлюднення цієї Стратегії є стратегічним поворотом у підході держави до житлового питання. Якщо зараз іпотечний ринок в Україні практично повністю тримається на державній програмі «єОселя», то новий план має на меті створити умови для розвитку ринкової іпотеки, яка б працювала без прямої державної підтримки.

Кредити онлайн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bosyak
bosyak
18 липня 2025, 11:15
#
«Оприлюднення цієї Стратегії» не є «стратегічним поворотом». Просто черговий план який не буде реалізований, бо немає грошей ні у держави ні у позичальників. Можно звісно за рахунок всіх інших платників податків зробити життя 20 тисячам кращім, но це схоже на корупцію.
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