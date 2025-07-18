Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 180 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 039 830 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 липня 2025, 8:01
Втрати ворога за 17 липня: 1 180 російських окупантів, 3 танки та 135 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 1039830 (+1180) осіб
- танків — 11032 (+3) од
- бойових броньованих машин — 23005 (+9) од
- артилерійських систем — 30485 (+47) од
- РСЗВ — 1441 (+1) од
- засоби ППО — 1197 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 46549 (+135)
- крилаті ракети — 3491 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 55494 (+111)
- спеціальна техніка — 3932 (+0)
Джерело: Мінфін
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