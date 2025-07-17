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17 липня 2025, 19:39

Припинення $8-мільярдного позову: Інвестори Meta та Марк Цукерберг досягли угоди

Марк Цукерберг, а також нинішні та колишні директори й посадові особи Meta Platforms погодилися врегулювати позов, який вимагав $8 мільярдів за збитки, завдані компанії через постійні порушення конфіденційності користувачів Facebook. Про це повідомляє Reuters.

Марк Цукерберг, а також нинішні та колишні директори й посадові особи Meta Platforms погодилися врегулювати позов, який вимагав $8 мільярдів за збитки, завдані компанії через постійні порушення конфіденційності користувачів Facebook.

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Мільярдер і венчурний капіталіст Марк Андріссен, який є відповідачем у судовому процесі і директором Meta, мав дати свідчення в четвер.

Акціонери Meta подали до суду на Цукерберга, Андріссена та інших колишніх посадовців компанії, включаючи колишню головну операційну директорку Шеріл Сандберг, сподіваючись притягнути їх до відповідальності за мільярди доларів штрафів та судових витрат, які компанія сплатила останніми роками.

Штрафи та звинувачення

Федеральна торгова комісія США (FTC) оштрафувала Facebook на $5 млрд у 2019 році, встановивши, що компанія не виконала угоду 2012 року з регулятором щодо захисту даних користувачів.

Акціонери хотіли, щоб 11 відповідачів відшкодували компанії з особистих статків. Відповідачі заперечували звинувачення, називаючи їх «екстремальними претензіями». Facebook змінив назву на Meta у 2021 році. Сама компанія не була відповідачем у позові.

Контекст справи

Очікувалося, що Цукерберг даватиме свідчення в понеділок, а Сандберг — у середу. Судовий розгляд мав тривати до кінця наступного тижня. Справа також передбачала свідчення колишніх членів ради директорів Facebook, таких як Пітер Тіль, співзасновник Palantir Technologies, і Рід Гастінгс, співзасновник Netflix.

Інвестори Meta стверджували в позові, що колишні та нинішні члени ради директорів повністю не змогли контролювати дотримання компанією угоди FTC 2012 року, та заявляли, що Цукерберг і Сандберг свідомо керували Facebook як незаконною операцією зі збору даних.

Справа виникла після викриттів, що дані мільйонів користувачів Facebook були доступні Cambridge Analytica, нині неіснуючій політичній консалтинговій фірмі, яка працювала на успішну президентську кампанію Дональда Трампа в США у 2016 році. Після викриття компанія отримала рекордний на той час штраф від FTC — $5 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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