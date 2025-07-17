До закриття міжбанку курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
17 липня 2025, 17:28
Курс валют: долар та євро на міжбанку різко подешевшали
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Відкриття 17 липня
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Закриття 17 липня
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Зміни
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41,88/41,91
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41,73/41,76
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15/15
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48,51/48,54
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48,36/48,37
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15/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,57−42,08 грн. Євро купують за 48,40 грн, а продають за 48,99 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,65−41,75, євро — 48,65−48,88 грн.
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Джерело: Мінфін
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