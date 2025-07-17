Яблука нового врожаю в Україні майже втричі дорожчі, ніж минулого року

Цього тижня в Україні розпочався сезон збирання яблук нового врожаю. Проте поточні закупівельні ціни значно вищі за торішні, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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За даними щоденного моніторингу, українські садівники почали збирати ранні сорти яблук приблизно в ті самі терміни, що й у попередньому сезоні. Однак на сьогодні закупівельні ціни становлять 60−70 грн/кг ($1,43−1,67/кг), що в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж на старті сезону минулого року.

Вплив на ринок

Ключові гравці ринку зазначають, що поява місцевих яблук відразу негативно позначилася на продажах імпортних фруктів. Проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на свою продукцію.

Це пояснюється тим, що основну пропозицію на ринку яблук все ще формує імпортна продукція. Водночас попит на неї залишається низьким, оскільки покупці частіше віддають перевагу сезонним фруктам та ягодам.

Українські виробники яблук планують вийти на ринок більш масово вже з наступного тижня. За словами самих садівників, ціна на яблука знижуватиметься в міру збільшення пропозиції місцевої продукції.

Цей негативний ціновий тренд, ймовірно, торкнеться не лише вітчизняних яблук, а й може вплинути на зниження цін на імпортні фрукти.