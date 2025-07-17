Понад 75 млрд грн військового збору за півріччя — надходження зросли майже в 4 рази

Протягом січня — червня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 75 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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За перше півріччя 2024 року було сплачено понад 20 млрд гривень.

Причина зростання — підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 % та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують українських захисників.

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Найбільше сплатили:

Київ — 24,3 млрд грн,

Дніпропетровська область — 8,6 млрд грн,

Львівська область — 5,7 млрд грн,

Харківська область — 4,8 млрд гривень.

Нагадуємо, що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Це передбачено Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ, яким внесено зміни до Податкового кодексу України.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.