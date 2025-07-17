Банк JPMorgan став дорожчим трьох найбільших конкурентів разом узятих

Найбільший банк США JPMorgan Chase продовжує відриватися від суперників: за підсумками першого півріччя його ринкова капіталізація перевищила сукупну вартість одразу трьох найближчих конкурентів — Bank of America, Citigroup та Wells Fargo, підрахував Bloomberg.

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Скільки заробив банк

За шість місяців 2025 року банк заробив $30 млрд прибутку — це вдвічі перевищує результат найближчого конкурента.

Як зазначає агентство, фінансова стійкість JPMorgan багато в чому забезпечена вдалою купівлею проблемного First Republic Bank, після якої він став найбільшим банком США з активами $1 трлн.

Тим часом конкуренти поставали перед труднощами: у Wells Fargo довго діяло обмеження на зростання активів, Citigroup проходить хворобливу реструктуризацію, а Bank of America досі зазнає тиску через великий портфель низькодохідних облігацій, придбаних до підвищення ставок.

Проте генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон закликає не розслаблятися.

«Наші ключові конкуренти знову починають зростати, а фінтех-компанії — розумні і здатні — прагнуть відкусити великі шматки від нашого бізнесу», — заявив він на звітній конференції. За його словами, фінтехи шукають способи створювати банківські рахунки, інтегруватися в платіжні системи та програми лояльності, що вимагає від JPMorgan постійної пильності.

Хоча JPMorgan зберігає лідерство, конкуренти починають відновлюватися: у Wells Fargo зняли ліміт на активи, Citigroup відзвітував про найвищу квартальну виручку за понад десять років, а Goldman Sachs наростив відрив у торгівлі акціями. Підйом криптовалютного сектора на тлі підтримки з боку адміністрації Трампа також посилив конкуренцію з боку технологічних стартапів.

Даймон в черговий раз висловив скепсис із приводу стейблкоїнів: «Я не розумію, навіщо потрібний стейблкоїн, якщо можна просто провести платіж. Але фінтехи — розумні хлопці. Вони шукають способів увійти до банківського бізнесу, і ми повинні це враховувати».