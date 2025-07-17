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17 липня 2025, 16:17

ООН виділяє $277,7 млн на підтримку українців у зимовий період

Організація Об'єднаних Націй та гуманітарні партнери представили план на осінньо-зимовий період 2025−2026 років, яким передбачена підтримка найбільш уразливих верств населення в Україні на $277,7 мільйонів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ООН.

Організація Об'єднаних Націй та гуманітарні партнери представили план на осінньо-зимовий період 2025−2026 років, яким передбачена підтримка найбільш уразливих верств населення в Україні на $277,7 мільйонів.

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Зазначається, що мільйони українців через виклики війни залишилися без домівок, не мають надійного теплопостачання, бо коштів на сплату комунальних послуг. З настанням холодів ці ризики посилюються, особливо для:

  • мешканців прифронтових районів,
  • внутрішньо переміщених осіб у місцях тимчасового проживання,
  • людей похилого віку та осіб з інвалідністю,
  • багатодітних родин,
  • громад зі значно пошкодженою інфраструктурою.

Яка допомога буде надана

Як наголосив координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Маттіас Шмале, з настанням холодів мільйонам людей в Україні буде складно забезпечити тепло в оселях. Тому ООН планує допомогти тим, хто найбільше цього потребує.

Гуманітарні організації зосередяться на:

  • утепленні та ремонті пошкодженого житла,
  • наданні обігрівачів, палива, ковдр та теплого одягу,
  • утепленні домівок та місць тимчасового проживання на випадок сильних морозів,
  • наданні грошової допомоги для оплати комунальних послуг.

«Кожна зима — це нове випробування для людей, уже виснажених роками війни. Своєчасне фінансування та тісна співпраця з нашими партнерами мають вирішальне значення, аби встигнути допомогти тим, хто найбільше цього потребує, до настання морозів», — підкреслив Шмале.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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