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17 липня 2025, 15:53

Сінгапур знову визнаний найдорожчим містом світу для заможних жителів

Сінгапур третій рік поспіль став найдорожчим містом світу для проживання заможних людей, йдеться у звіті швейцарської банківської групи Julius Baer.

Сінгапур третій рік поспіль став найдорожчим містом світу для проживання заможних людей, йдеться у звіті швейцарської банківської групи Julius Baer.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниХто у рейтингуДруге місце у рейтингу посів Лондон, третє - Гонконг.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто у рейтингу

Друге місце у рейтингу посів Лондон, третє — Гонконг. До п'ятірки найдорожчих мегаполісів також увійшли Монако та Цюріх, ненабагато від них відстали Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж та Мілан.

Для розрахунку використовувався індекс цін на 20 товарів та послуг, яким користуються багаті громадяни, включаючи дорогі автомобілі, ювелірні вироби, послуги адвокатів та навчання у приватних школах. Також бралося до уваги опитування 360 доларових мільйонерів.

Julius Baer зазначає, що ціни на люксові товари та послуги зазвичай зростають вдвічі швидше за загальну інфляцію. Зокрема, польоти бізнес-класом за останній рік подорожчали на 18,2%.

Аналітики банку також вказали на те, що в трійці найдорожчих міст світу для заможних громадян опинилися одразу два азіатські міста, Сінгапур та Гонконг.

«Азіатсько-Тихоокеанський регіон демонструє одні з найшвидших темпів економічного зростання у світі. Місцевий ВВП у реальному вираженні зріс на 4,5% у 2024 році, тоді як світова економіка в цілому збільшилася на 3,3%, — йдеться у звіті. — Це призвело до активного накопичення багатств у регіоні. даними, збільшилося на 5%, до 855 тис.».

Зазначається, що індекс складався до оголошення президентом США Дональдом Трампом про суттєве підвищення імпортних мит, що призвело до волатильності на світових ринках та переоцінки низки активів. Зокрема, з того часу курс долара США знизився до більшості основних світових валют.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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