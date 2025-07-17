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17 липня 2025, 13:54

NovaPay презентувала новий сервіс Checkout

NovaPay розширює лінійку рішень для електронної комерції та презентує Checkout — інноваційний сервіс, який об'єднує оформлення замовлення та його оплату в один простий процес. Про це йдеться у повідомленні компанії.

NovaPay розширює лінійку рішень для електронної комерції та презентує Checkout — інноваційний сервіс, який об'єднує оформлення замовлення та його оплату в один простий процес.

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Що відомо про сервіс

Checkout вже доступний для бізнес-клієнтів, які продають товари через інтернет-магазини.

Покупцям достатньо ввести лише номер телефону — система автоматично розпізнає і введе всі дані покупця — від імені з прізвищем до улюбленого відділення чи поштомату.

Як працює Checkout та його переваги

Для покупців:

  • швидкість оформлення — час оформлення скорочується з 1,5 хвилин до 20 секунд;
  • автоматичне заповнення даних — система розпізнає імʼя і прізвище, а також адресу для зручної доставки за номером телефону покупця;
  • гнучкість доставки — за потреби, можна змінити звичний спосіб доставки;
  • безпека — усі платіжні операції проходять на боці NovaPay, не потрібно вводити дані картки на сторонніх сайтах;
  • вибір способу оплати — розрахунок як одразу у застосунку, так і при отриманні товару.

Для інтернет-магазинів:

  • підвищення конверсії — спрощений процес замовлення збільшує кількість завершених покупок;
  • повна автоматизація — від оформлення до створення електронних накладних;
  • готове рішення — не потребує додаткових коштів на інтеграцію з логістичним оператором та платіжною компанією;
  • вигідні тарифи — підключення — повністю безкоштовно, у разі оплати карткою NovaPay комісії для торговців немає, у разі оплати картками інших банків — не відрізняється від інших онлайн-оплат.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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