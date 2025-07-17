NovaPay розширює лінійку рішень для електронної комерції та презентує Checkout — інноваційний сервіс, який об'єднує оформлення замовлення та його оплату в один простий процес. Про це йдеться у повідомленні компанії.
17 липня 2025, 13:54
NovaPay презентувала новий сервіс Checkout
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Що відомо про сервіс
Checkout вже доступний для бізнес-клієнтів, які продають товари через інтернет-магазини.
Покупцям достатньо ввести лише номер телефону — система автоматично розпізнає і введе всі дані покупця — від імені з прізвищем до улюбленого відділення чи поштомату.
Як працює Checkout та його переваги
Для покупців:
- швидкість оформлення — час оформлення скорочується з 1,5 хвилин до 20 секунд;
- автоматичне заповнення даних — система розпізнає імʼя і прізвище, а також адресу для зручної доставки за номером телефону покупця;
- гнучкість доставки — за потреби, можна змінити звичний спосіб доставки;
- безпека — усі платіжні операції проходять на боці NovaPay, не потрібно вводити дані картки на сторонніх сайтах;
- вибір способу оплати — розрахунок як одразу у застосунку, так і при отриманні товару.
Для інтернет-магазинів:
- підвищення конверсії — спрощений процес замовлення збільшує кількість завершених покупок;
- повна автоматизація — від оформлення до створення електронних накладних;
- готове рішення — не потребує додаткових коштів на інтеграцію з логістичним оператором та платіжною компанією;
- вигідні тарифи — підключення — повністю безкоштовно, у разі оплати карткою NovaPay комісії для торговців немає, у разі оплати картками інших банків — не відрізняється від інших онлайн-оплат.
Джерело: Мінфін
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