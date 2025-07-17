Резиденти Дія.Сіty сплатили 15,9 мільярда гривень податків за перше півріччя 2025 року. Це майже стільки ж, як і за весь минулий рік. Тоді резиденти сплатили 18 мільярдів гривень податків. Про це йдеться в повідомленні Дія.Сіty.
17 липня 2025, 13:33
Податковий рекорд: Резиденти Дія.Сіty сплатили 15,9 мільярда гривень за перше півріччя
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Що відомо про Дія.Сіty
Простір дозволяє компаніям розвиватись на вигідних умовах, працювати прозоро та ефективно завдяки сприятливому податковому навантаженню, інструментам для залучення венчурних інвестицій та масштабування бізнесу.
Які податкові умови доступні для резидентів Дія.City
- Податки на працю — 5% ПДФО + 5% військового збору + 22% ЄСВ від мінімальної заробітної плати
- Корпоративний податок — 18% на прибуток або 9% на виведений капітал.
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Джерело: Мінфін
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