Податковий рекорд: Резиденти Дія.Сіty сплатили 15,9 мільярда гривень за перше півріччя

Резиденти Дія.Сіty сплатили 15,9 мільярда гривень податків за перше півріччя 2025 року. Це майже стільки ж, як і за весь минулий рік. Тоді резиденти сплатили 18 мільярдів гривень податків. Про це йдеться в повідомленні Дія.Сіty.