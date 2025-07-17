Більш ніж 157 тисяч ФОПів припинили свою діяльність — Опендатабот

Понад 137 тисяч нових фопів було зареєстровано цьогоріч — й водночас більш ніж 157 тисяч підприємців припинили свою діяльність за даними Єдиного державного реєстру. Третина справ, що закрилися у 2025, працювали менш ніж два роки. Про це йдеться в даних Опендатабот.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Через тимчасову не-роботу реєстрів та введення нових податків на початку цього року стався сплеск закриттів фопів у першому кварталі поточного року: 119 895 підприємців. Втім вже у другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкриття майже зрівнялись із показниками минулого року, а закриттів навіть поменшало.

Так, 73 799 фопів відкрилось з квітня по червень — лише на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 підприємців припинили свою роботу — це на 27% менше, ніж за той самий період торік.

Загалом 137 557 нових фопів зареєстрували за перше півріччя 2025 року в Україні. За цей самий час 157 605 підприємців закрились — фопономіка пішла «в мінус» на 20 тисяч справ.

Понад третина справ, які припинили діяльність цьогоріч, пропрацювали менш ніж два роки. 22% із них були відкриті торік, ще 15% — у 2023 році. Водночас більшає так званих фопів-одноденок — підприємців, які існують не довше двох тижнів. Цьогоріч таких бізнесів зафіксовано вже 5 323. До порівняння, у 2021 році їх нараховувалось лише 96.