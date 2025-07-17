У четвер, 17 липня, на готівковому ринку курс долара додав 2 копійки у купівлі та 9 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та у продажу.
17 липня 2025, 10:46
Курс валют: долар в банках підскочив на 9 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,57−42,14, євро купують за 48,40 грн, а продають за 49,05 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,72−41,78, євро — 48,70−49,00 грн.
Міжбанк відкрився в діапазоні 41,88−41,91 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 48,51−48,54 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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