Президент США планує запровадити єдиний тариф у 10-15% для 150 країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запровадити однакове мито на ввезення товарів зі 150 країн світу у розмірі 10−15%. В інтерв'ю телеканалу Real America's Voice він нагадав, що щодо низки країн уже визначився з тарифами, пише Bloomberg.

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Що відомо

«Ми введемо однаковий тариф для 150 країн, що залишилися, це буде, ймовірно, 10−15%», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання про те, яким митом планує обкладати африканські країни.

Трамп, однак, обмовився, що «остаточне рішення ще не ухвалене».

Президент зазначив, що його адміністрація «дуже близька» до торгових угод з Індією та ЄС. При цьому він заявив, що якщо Європа в галузі торговельних відносин тривалий час «завдала США збитків», то зараз «поводиться ввічливо» і націлена на укладання угоди.

У відповідь на питання щодо можливості угоди з Канадою Трамп заявив, що канадці «дуже серйозно нас образили, вводячи мита в 400% щодо американських фермерів».