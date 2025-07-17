Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі популярні в Україні

За пів року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Отже, авто віком до 5 років становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк, повідомляє Укравтопром.