За пів року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Отже, авто віком до 5 років становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк, повідомляє Укравтопром.
17 липня 2025, 10:44
Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі популярні в Україні
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Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 49%. Далі йдуть:
- Бензинові авто — 34%
- Гібридні — 9%;
- Дизельні — 6%;
- Авто з ГБО — 2%.
Найпопулярніші моделі
- Tesla Model Y — 2968 од.;
- Tesla Model 3 — 1722 од.;
- KIA Niro — 1035 од.;
- Nissan Rogue — 1007 од.;
- Mazda CX5 — 879 од.;
- Hyundai Kona — 830 од.;
- VW Tiguan — 717 од.;
- Chevrolet Bolt — 711 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 627 од.;
- Audi Q5 — 600 од.
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Джерело: Мінфін
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