Google інвестує $3 млрд у гідроенергетику США

Компанія Google уклала найбільшу в історії корпоративну угоду у сфері гідроенергетики. Йдеться про 20-річні контракти на суму $3 мільярди, укладені з канадською Brookfield Asset Management. У межах домовленостей Google отримає до 3 гігават гідроелектроенергії для живлення своїх дата-центрів у США, пише Reuters.

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Деталі угоди

Угода охоплює постачання електроенергії з двох гідроелектростанцій у Пенсильванії, які будуть модернізовані та переоформлені відповідно до нових ліцензій. Співпраця з Brookfield забезпечить стабільне постачання чистої енергії у регіоні PJM, одному з найважливіших енергетичних хабів США, де Google активно розвиває інфраструктуру.

Крім того, Google планує інвестувати ще $25 мільярдів у будівництво дата-центрів у Пенсильванії та сусідніх штатах упродовж двох наступних років. Про це повідомив ресурс Semafor з посиланням на джерела, обізнані з деталями угоди.

«Співпраця з Brookfield є значним кроком уперед, забезпечуючи постачання чистої енергії в регіоні PJM, де ми працюємо», — заявила Аманда Петерсон Коріо, керівник відділу енергетики центрів обробки даних Google.

Приблизно протягом минулого року Google уклала декілька перших подібних угод про купівлю електроенергії, зокрема на безвуглецеву геотермальну енергетику та передову ядерну енергетику.

Компанія також співпрацює з найбільшим оператором електромережі країни, PJM Interconnection, щоб використовувати штучний інтелект для пришвидшення процесу підключення нових джерел живлення до мережі. В останній угоді Google заявила, що підписала початкову рамкову угоду з Brookfield, власником Brookfield Renewable Partners, яка розробляє та експлуатує електростанції з відновлюваної енергії.

Google заявила, що планує зрештою розширити угоду за межі цих сайтів на інші частини Середньоатлантичного регіону та Середнього Заходу.