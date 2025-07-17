єКнига в «Дії»: Українці купили книжок на понад 91 млн грн

За перші шість місяців дії державної програми «єКнига» українці придбали літератури на понад 91,5 мільйона гривень. Послугою скористалося вже 133 776 молодих читачів. Про це йдеться у повідомленні «Дії».

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Деталі

Програма «єКнига» дозволяє громадянам, які досягли повноліття після 1 січня 2024 року, отримати кошти для купівлі книжок — онлайн або у фізичних книгарнях.

Для цього потрібно мати ID-картку або закордонний паспорт у застосунку Дія та податковий номер. Витратити кошти потрібно протягом трьох місяців після зарахування.

За даними Мінцифри, 65% учасників програми — дівчата, а 62% покупок відбуваються онлайн. Щотижня до ініціативи долучається близько трьох тисяч нових читачів.

Як скористатися

Щоб скористатись послугою, необхідно в застосунку «Дія» відкрити Дія.Картку в розділі «єКнига» й отримати зарахування на спеціальний рахунок.