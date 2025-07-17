Кабмін затвердив нові правила маркування алкоголю, тютюну та рідин для вейпів

Кабінет міністрів впроваджує електронне маркування підакцизних товарів: з 1 січня 2026 року пачки сигарет, пляшки алкоголю та рідини для електронних сигарет повинні містити DataMatrix-код. Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 16 липня, повідомила пресслужба Мінфіну.

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Що це дасть

Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів.

Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до державного бюджету.

Споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок, адже разом із графічним елементом електронної марки може бути розміщений спосіб його сканування.

Прийнята постанова є логічним продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів (Е-Акциз), тестування якої триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року.