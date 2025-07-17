Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 190 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 038 650 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 липня 2025, 8:24
Втрати ворога за 16 липня: 1 190 російських окупантів, 4 танки та 250 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1038650 (+1190) осіб
- танків — 11029 (+4) од
- бойових броньованих машин — 22996 (+1) од
- артилерійських систем — 30438 (+43) од
- РСЗВ — 1440 (+0) од
- засоби ППО — 1197 (+1) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 46414 (+250)
- крилаті ракети — 3491 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 55383 (+154)
- спеціальна техніка — 3932 (+0)
Джерело: Мінфін
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