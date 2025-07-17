Хеджування долара може підштовхнути євро до $1,30 — Morgan Stanley

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 липня 2025, 8:10

Хеджування долара може підштовхнути євро до $1,30 — Morgan Stanley

Аналітики Morgan Stanley прогнозують подальше зростання євро — цього разу завдяки бажанню європейських інвесторів застрахувати свої активи в США на суму майже $4 трлн. Про це інформує Bloomberg.

Аналітики Morgan Stanley прогнозують подальше зростання євро — цього разу завдяки бажанню європейських інвесторів застрахувати свої активи в США на суму майже $4 трлн.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз Morgan Stanley

Команда під керівництвом Девіда Адамса, відомого одним із найоптимістичніших прогнозів щодо євро на Волл-стріт, вважає, що зміцнення євро вище позначки $1,30 — «ризик, який не варто недооцінювати».

Зростання сумнівів у статусі долара як «тихої гавані» змушують інвесторів захищати свої активи від подальшої волатильності. Цей прогноз навіть перевищує раніше очікуваний рівень у $1,27 до кінця наступного року.

Євро вже зміцнився на 12% від початку року — на тлі очікувань, що масштабні витрати ЄС на оборону та інфраструктуру пожвавлять економіку. Нестабільна політика США за адміністрації Дональда Трампа також підвищує привабливість спільної європейської валюти.

До Morgan Stanley приєднуються також Deutsche Bank, BNP Paribas та Barclays, які прогнозують подальше зростання євро. Особливо це стосується довгострокових європейських інвесторів, зокрема страховиків життя та пенсійних фондів, які шукають способи убезпечити свої портфелі від курсових коливань долара.

Згідно з даними Morgan Stanley, європейські інвестори тримають близько $8 трлн в американських акціях та облігаціях. Із них $3,6 трлн — без хеджування. Навіть незначне підвищення рівня хеджування може мати серйозний ефект, каже Адамс. За оцінками банку, хедж-потоки обсягом $400 млрд за 12 місяців можуть забезпечити зростання євро на 7%.

Також очікується, що хеджування стане ще привабливішим, коли Федеральна резервна система США знизить процентні ставки — чого ринок очікує вже у жовтні — на 25 базисних пунктів.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає kg050379gsn и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами