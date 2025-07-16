Частину грошей переводили в крипту: Шахрайські колцентри з України ошукали громадян ЄС на 1,5 млн грн

У червні 2025 року українські та чеські правоохоронці завершили міжнародне досудове розслідування щодо діяльності мережі шахрайських колцентрів. Сума збитків становить майже 1,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

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Схема

Зловмисники працювали за заздалегідь розробленою схемою, використовуючи фішингові посилання. Жертвами обирали громадян Чехії, Польщі та інших країн ЄС, які розміщували оголошення на місцевих інтернет-майданчиках.

Після контакту з потенційними покупцями так звані «воркери» надсилали їм фішингові посилання, що імітували платіжні сервіси.

Коли потерпілі вводили банківські дані на фейкових сторінках, зловмисники викрадали ці дані та знімали гроші з рахунків. Частину коштів переводили на підконтрольні банківські картки, іншу — конвертували у криптовалюту.

До складу угруповання входили майже два десятки осіб віком від 20 до 49 років, деякі з них були родичами чи друзями з дитинства. Ролі між ними були чітко розподілені: одні відповідали за вербування «воркерів» через популярний месенджер, інші — за створення та адміністрування фішингових ресурсів, забезпечення технічної підтримки, обробку платіжних даних та виведення грошей.

Організатори схеми координували роботу шахрайських колцентрів та забезпечували функціонування інфраструктури. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та документи.

Зазначається, що оперативне документування тривало понад рік. У січні 2024 року українські поліцейські спільно з чеськими колегами затримали ключових учасників угруповання. Наразі доведена сума збитків 19 потерпілим перевищує 1,5 млн грн.

Обвинувальні акти щодо 4 організаторів та 10 учасників скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років в’язниці.