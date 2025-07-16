До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
16 липня 2025, 17:25
Курс валют: долар на міжбанку подорожчав, євро — подешевшало
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 16 липня
|
Закриття 16 липня
|
Зміни
|
41,78/41,81
|
41,88/41,91
|
10 /10
|
48,58/48,60
|
48,48/48,49
|
10/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,55−42,05 грн. Євро купують за 48,45 грн, а продають за 49,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,72−41,78, євро — 48,75−49,00 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1
15.07 = 41,8355 грн/$
16.07 = 41,8211 грн/$
17.07 = 41,8129 грн/$
Ніякого подорожчання…