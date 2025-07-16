Додаток Frich запустив функцію, що оцінює зарплату на основі публікацій в Instagram

Додаток соціальних фінансів Frich, орієнтований на покоління зет, запустив функцію «перевірки фінансової реальності» на основі ШІ, яка, як стверджується, показує, скільки насправді люди заробляють, виходячи з їхніх профілів у Instagram, пише finextra.

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Як працює функція

Функція Frich Scoop дозволяє користувачам завантажувати скріншоти профілів будь-якої людини з LinkedIn та Instagram, щоб отримати дискусійну «сенсацію», що розкриває передбачуваний дохід, витрати на практикований спосіб життя та «червоні та зелені прапорці», що характеризують фінансову поведінку людини.

Аналіз зображень на базі ШІ використовується для об'єднання професійних та особистих онлайн-персон, надаючи користувачам таку інформацію, як передбачуваний річний дохід, щомісячні витрати та прогнозована кількість років до досягнення статусу мільйонера — все це представлено у загальнодоступному форматі у стилі Spotify Wrapped.

Frich стверджує, що новий сервіс усуває розрив між тим, що люди бачать у соціальних мережах, і реальним фінансовим становищем людини, прагнучи заохочувати більш здорові розмови про гроші.

Компанія також наполягає на тому, що вона аналізує лише загальнодоступну інформацію, добровільно надану на соціальних платформах, і при цьому жодних особистих даних не зберігається, а всі скріншоти видаляються відразу після обробки.

«Ми не стверджуємо, що знаємо реальне фінансове становище будь-кого, коментує Катрін Кауров, генеральний директор Frich. — Йдеться про розуміння того, як ми уявляємо себе в мережі і які сигнали ми надсилаємо аудиторії. Це має бути весело та пізнавально, а не нав'язливо».

При цьому експерти заявляють, що не менш корисною, особливо для роботодавців, була б поява на ринку рішення на базі ШІ, яка б дозволяла набагато реалістичніше оцінювати рівні знань, працездатності, орієнтованості на досягнення результату, старанності, лояльності до компанії та інших затребуваних якостей, необхідних здобувачу.