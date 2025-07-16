Митні надходження США через тарифи Трампа зросли на 50 млрд

США після запровадження додаткових мит отримали десятки мільярдів доларів додаткових надходжень. Митні збори країни у другому кварталі 2025 року сягнули рекордного рівня у $64 мільярди, що на $47 млрд більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Про це у середу, 16 липня, пише DW.

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При цьому тарифи, які Китай запровадив на американський імпорт у відповідь, не мали такого ж ефекту: загальний дохід від митних зборів у травні 2025 року був лише на 1,9 відсотка вищим, ніж роком раніше.

Даних щодо митних зборів Канади за другий квартал ще немає. Канада — друга країна, яка вирішила ввести тарифи у відповідь на американські товари.

Загострення торговельної війни призведе до падіння світового ВВП на 1,3 відсотка — експерти

Моделювання, проведене консалтинговою компанією Capital Economics, показало, що загострення торговельної війни — коли середня взаємна тарифна ставка досягне 24 відсотків — призведе до падіння світового ВВП на 1,3 відсотка протягом двох років.

«На відміну від 1930-х років, коли країни мали більш збалансовані торговельні відносини, сучасний світ має систему „вузлів і спиць“, де США є центром. Це робить заходи у відповідь економічно менш бажаними для більшості країн, навіть якщо вони можуть бути політично задовільними», — коментує професорка міжнародної економіки Міського університету Нью-Йорка Марта Бенгоа.

«Мені хотілося б думати, що лідери засвоювали уроки історії, але боюся, що це оптимістично. Швидше за все, ЄС, Канада та багато інших урядів бояться удару по глобальних зв'язках з постачальниками та інфляції внаслідок ескалації. Трампа це менше хвилює, тому він цим користується», — додав професор економічної історії в Університеті Сассекса Александр Кляйн.

Як пише FT, нездатність світу об'єднатися та колективно протистояти погрозам Трампа також дають йому більше можливостей для нападок на окремі держави. Наприклад, минулого тижня він погрожував запровадити 50-відсоткові тарифи проти Бразилії, посилаючись переважно на політичні причини.

Митна війна Трампа

У березні США запровадили 25-відсоткові тарифи на імпорт сталі, алюмінію та похідних продуктів.

У квітні Трамп оголосив, що запроваджує «взаємні мита» проти десятків інших країн, зокрема України (десять відсотків). Пізніше він відтермінував мита для всіх країн, крім Китаю: для Пекіна їхній розмір сягнув 145 відсотків. Китай відповів контрмитами на американські товари у розмірі 125 відсотків.

12 травня Білий дім повідомив, що США та Китай у результаті перемовин погодилися на 90-денне призупинення дії додаткових мит. При цьому США знизили тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай — зі 125% до 10% на американські товари.

У липні глава Білого дому оголосив про нові мита, зокрема, для Японії, Південної Кореї, ПАР та інших країн.

Крім того, 12 липня він повідомив Єврокомісії про рішення запровадити 30-відсоткові імпортні мита на товари з Європейського Союзу.

ЄС готує контрзаходи, які можуть торкнутися американських товарів на загальну суму у 72 мільярди євро.