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16 липня 2025, 16:54

Середня пенсія в Україні зросла на 69 гривень — Гетманцев

На 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні склала 6 410,2 грн. У порівнянні із 1 квітнем 2025 року середня пенсія збільшилась на 1,1% (+69 грн), у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — на 10,2% (+593,6 грн). Про це в телеграм-каналі написав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, посилаючись на дані Пенсійного фонду.

На 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні склала 6 410,2 грн.
Фото: depositphotos

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Пенсія в Україні

За його словами, на звітну дату в Україні пенсію отримували майже 10,26 млн пенсіонерів.

«Більшість пенсіонерів отримують пенсію нижче 5 тис. грн. 56,2% пенсіонерів отримують пенсію нижче 5 тис. грн, в т. ч. 35,7% — нижче 4 тис. грн, 3,7% — нижче 3 тис. грн. Ще 29% пенсіонерів мають пенсію від 5 до 10 тис.грн, 14,8% — понад 10 тис. грн», — написав Гетманцев.

Він зазначив, середня пенсія є меншою за фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність

За останніми даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року складав 6 685,5 грн (а в цінах червня він мав би наближатись до 7 тис. грн). Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних, що заносить переважну частину пенсіонерів за межу бідності.

«На 1 липня більше половини пенсіонерів отримували пенсію нижче 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності. На цьому тлі зовсім дико виглядають кланові пенсії у 100−200 і більше тисяч гривень, які отримують окремі професійні касти в Україні», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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