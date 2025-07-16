Нестача кадрів та інфляція: головні бар’єри для бізнесу на найближчі три роки

Підприємці очікують, що найбільший вплив на їх сектори у найближчі три роки матиме безпекова ситуація в Україні — фактор війни, обстрілів та загроз фізичній інфраструктурі зазначили 58% респондентів. Про це свідчать результати 38-го щомісячного опитування, яке провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у червні 2025 року серед 473 промислових підприємств.

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На другому місці за впливом на бізнес — дефіцит кадрів і зміни на ринку праці (49%), пов’язані зі зменшенням пропозиції робочої сили та структурним безробіттям.

Третій фактор — відновлення інфраструктури після війни (40%).

Також у п’ятірку впливових трендів також увійшли зростання вартості енергоносіїв та нестабільність логістики (33%), а також зміни в регуляторній і податковій політиці (27%).

«Лише 17% опитаних зазначили, що інтеграція до ЄС та адаптація до норм ЄС буде впливати на їхній сектор. На геополітичну і політичну нестабільність вказали 13%

бізнесу, як і на розвиток цифрових технологій. Вплив штучного інтелекту, кліматичних викликів та обмеження вільної торгівлі на їх сектори очікує по 7%

бізнесів», — зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Методика опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь 473 українських промислових підприємства, що розташовані у 21 із 27 регіонів

України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.