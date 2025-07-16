Найдорожчий приватний стартап: SpaceX готує внутрішній продаж акцій з оцінкою у $400 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 липня 2025, 16:32

Найдорожчий приватний стартап: SpaceX готує внутрішній продаж акцій з оцінкою у $400 млрд

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX планує провести внутрішній продаж акцій для своїх співробітників та інвесторів, у рамках якого компанію оцінюють приблизно у $400 мільярдів. Це значне зростання вартості порівняно з оцінкою у $350 мільярдів у грудні 2023 року. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX планує провести внутрішній продаж акцій для своїх співробітників та інвесторів, у рамках якого компанію оцінюють приблизно у $400 мільярдів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди та зростання вартості

Нова оцінка передбачає зростання вартості однієї акції компанії зі $185 до $212. У межах нової угоди SpaceX планує викупити акції на суму до $1,25 мільярда у своїх працівників та інших приватних власників. Така схема дозволяє їм отримати прибуток від своїх вкладень, не чекаючи на вихід компанії на публічну біржу (IPO).

Завдяки новій оцінці SpaceX зміцнює свій статус найдорожчого приватного стартапу у світі.

Ключові напрямки бізнесу

Основними напрямками діяльності SpaceX, що забезпечують її зростання, залишаються ракетоносії Falcon, системи космічного запуску багаторазового використання Starship, а також супутниковий інтернет-сервіс Starlink. За даними джерел, саме Starlink наразі приносить понад половину річного доходу компанії.

Паралельно Ілон Маск продовжує активно залучати фінансування і для свого іншого амбітного проєкту — ШІ-стартапу xAI. Як повідомляє Bloomberg, ця компанія може залучити до $10 мільярдів за оцінки до $200 мільярдів.

Чому приватна компанія проводить внутрішній продаж акцій

Для великих приватних компаній, як-от SpaceX, які ще не вийшли на публічну біржу (IPO), проведення внутрішніх раундів продажу акцій є поширеною та важливою практикою. Цей механізм вирішує кілька завдань:

  • Багато співробітників отримують частину своєї компенсації у вигляді акцій або опціонів. Оскільки акції не торгуються на біржі, їх неможливо просто продати. Внутрішній продаж дозволяє їм «перевести в готівку» частину своєї частки та отримати прибуток, що є потужним інструментом для утримання та мотивації талантів.
  • Кожен такий раунд продажу відбувається за новою, вищою ціною за акцію, що дозволяє компанії офіційно зафіксувати свою зростаючу ринкову капіталізацію. Це важливо для залучення нових великих інвесторів та для репутації.
  • На відміну від IPO, де акції може купити будь-хто, внутрішній продаж дозволяє компанії контролювати, хто саме стає її інвестором, залучаючи стратегічних партнерів.

Чому це важливо

Нова оцінка SpaceX у $400 мільярдів є не просто черговим рекордом, а свідченням того, наскільки успішною виявилася бізнес-модель компанії. Вона ставить SpaceX в один ряд з найбільшими публічними корпораціями світу, як-от Home Depot чи Procter & Gamble, хоча вона і залишається приватною.

Ключовим драйвером цього зростання є супутниковий інтернет Starlink. Цей підрозділ перетворився з побічного проєкту на головне джерело доходу, що демонструє здатність SpaceX створювати та монетизувати нові технології. Це також підтверджує, що інвестори вірять у величезний потенціал ринку глобального інтернет-покриття.

Внутрішній продаж акцій замість виходу на IPO є свідомою стратегією Ілона Маска. Це дозволяє йому уникати тиску з боку публічних інвесторів, які вимагають щоквартальних звітів та короткострокових прибутків, і зберігати повний контроль над довгостроковим баченням та ризикованими, але проривними проєктами, як-от Starship. Водночас це дає змогу його команді отримувати фінансову винагороду за свою роботу, що є критично важливим для утримання найкращих інженерів у світі.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають AP1, Анна Недогибченко и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами