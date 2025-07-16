Найдорожчий приватний стартап: SpaceX готує внутрішній продаж акцій з оцінкою у $400 млрд

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX планує провести внутрішній продаж акцій для своїх співробітників та інвесторів, у рамках якого компанію оцінюють приблизно у $400 мільярдів. Це значне зростання вартості порівняно з оцінкою у $350 мільярдів у грудні 2023 року. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди та зростання вартості

Нова оцінка передбачає зростання вартості однієї акції компанії зі $185 до $212. У межах нової угоди SpaceX планує викупити акції на суму до $1,25 мільярда у своїх працівників та інших приватних власників. Така схема дозволяє їм отримати прибуток від своїх вкладень, не чекаючи на вихід компанії на публічну біржу (IPO).

Завдяки новій оцінці SpaceX зміцнює свій статус найдорожчого приватного стартапу у світі.

Ключові напрямки бізнесу

Основними напрямками діяльності SpaceX, що забезпечують її зростання, залишаються ракетоносії Falcon, системи космічного запуску багаторазового використання Starship, а також супутниковий інтернет-сервіс Starlink. За даними джерел, саме Starlink наразі приносить понад половину річного доходу компанії.

Паралельно Ілон Маск продовжує активно залучати фінансування і для свого іншого амбітного проєкту — ШІ-стартапу xAI. Як повідомляє Bloomberg, ця компанія може залучити до $10 мільярдів за оцінки до $200 мільярдів.

Чому приватна компанія проводить внутрішній продаж акцій

Для великих приватних компаній, як-от SpaceX, які ще не вийшли на публічну біржу (IPO), проведення внутрішніх раундів продажу акцій є поширеною та важливою практикою. Цей механізм вирішує кілька завдань:

Багато співробітників отримують частину своєї компенсації у вигляді акцій або опціонів. Оскільки акції не торгуються на біржі, їх неможливо просто продати. Внутрішній продаж дозволяє їм «перевести в готівку» частину своєї частки та отримати прибуток, що є потужним інструментом для утримання та мотивації талантів.

Кожен такий раунд продажу відбувається за новою, вищою ціною за акцію, що дозволяє компанії офіційно зафіксувати свою зростаючу ринкову капіталізацію. Це важливо для залучення нових великих інвесторів та для репутації.

На відміну від IPO, де акції може купити будь-хто, внутрішній продаж дозволяє компанії контролювати, хто саме стає її інвестором, залучаючи стратегічних партнерів.

Чому це важливо

Нова оцінка SpaceX у $400 мільярдів є не просто черговим рекордом, а свідченням того, наскільки успішною виявилася бізнес-модель компанії. Вона ставить SpaceX в один ряд з найбільшими публічними корпораціями світу, як-от Home Depot чи Procter & Gamble, хоча вона і залишається приватною.

Ключовим драйвером цього зростання є супутниковий інтернет Starlink. Цей підрозділ перетворився з побічного проєкту на головне джерело доходу, що демонструє здатність SpaceX створювати та монетизувати нові технології. Це також підтверджує, що інвестори вірять у величезний потенціал ринку глобального інтернет-покриття.

Внутрішній продаж акцій замість виходу на IPO є свідомою стратегією Ілона Маска. Це дозволяє йому уникати тиску з боку публічних інвесторів, які вимагають щоквартальних звітів та короткострокових прибутків, і зберігати повний контроль над довгостроковим баченням та ризикованими, але проривними проєктами, як-от Starship. Водночас це дає змогу його команді отримувати фінансову винагороду за свою роботу, що є критично важливим для утримання найкращих інженерів у світі.