Bitget приєднується до альянсу Ondo Global Markets Alliance для розширення глобального доступу до більш ніж сотні токенізованих RWA

Bitget, провідна криптовалютна біржа і компанія Web3, офіційно приєдналася до Global Markets Alliance — спільної ініціативи Ondo Finance, спрямованої на узгодження галузевих стандартів і забезпечення сумісності токенізованих цінних паперів. токенізовані акції, ETF та інші активи.

У рамках цього партнерства користувачі Bitget незабаром отримають доступ до більш ніж 100 токенізованих акцій США, ETF і фондів грошового ринку, розширюючи свій інвестиційний портфель за межі традиційних криптоактивів. ринки.

Токенізовані RWA — це розвивається сегмент цифрових активів, створений в результаті злиття традиційних фінансів і технології блокчейн.

«Токенізація стане основним драйвером наступного етапу впровадження цифрових активів; очікується, що її ринок в найближчі роки досягне трильйонів доларів. глобального, ліквідного, доступного та інклюзивного фінансового ринку».

Глобальний Альянс Ondo був створений для об'єднання надійних інфраструктурних партнерів, бірж, кастодіанів і DeFi-платформ для забезпечення безмежного доступу до високоякісних фінансових продуктів. Jupiter, Trust Wallet, Rainbow Wallet, BitGo, Fireblocks, 1inch, Alpaca, а тепер і Bitget.

«Вихід токенізованих акцій і ETF Ondo на Bitget стане значним кроком вперед в нашій місії щодо забезпечення доступності глобальних фінансових ринків через блокчейн. Оллман, генеральний директор та засновник Ondo Finance

Додавання токенізованих акцій та ETF робить Bitget великою екосистемою криптопродуктів, допомагаючи користувачам орієнтуватися як у цифрових, так і традиційних активах.