Люксембург збільшив свій внесок до Фонду підтримки енергетики України до 12 млн євро. 10 млн євро вже надійшли

Уряд Люксембургу офіційно збільшив свій внесок до Фонду підтримки енергетики України до 12 мільйонів євро . Додаткові 10 мільйонів євро вже надійшли та повністю доступні на спеціальному рахунку Фонду. Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

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Що відомо

«Ми щиро вдячні уряду та народу Люксембургу за щедру допомогу. Україна високо цінує цю незмінну підтримку. Кожен внесок — це крок до зміцнення енергетичної безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи. Ці кошти будуть спрямовані на нагальні аварійні ремонти нашої критичної інфраструктури, яка щодня зазнає пошкоджень внаслідок ударів росії», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Додатковий внесок Люксембургу засвідчує незмінну відданість зміцненню енергетичної стійкості України в умовах посилення російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру.

Він також демонструє стратегічну роль Фонду у забезпеченні швидкого реагування напередодні зимового періоду 2025−2026 років, а також у підтримці довгострокового переходу України до сучасної, децентралізованої та сталої енергетичної системи.

Нагадаємо

Від моменту запуску у квітні 2022 року Фонд мобілізував понад 1,16 мільярда євро від більш ніж 33 донорів, що дозволило укласти понад 790 контрактів на постачання та укласти зобов’язань на суму 669 мільйонів євро. Поставка здійснювалася понад 50 українським енергетичним компаніям у 21 регіоні України.

Секретаріат закликає всіх донорів збільшити свої внески, оскільки наразі розрив між наявними ресурсами Фонду та пріоритетними потребами становить близько 617 мільйонів євро.