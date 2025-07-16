Акції Renault обвалилися на 17% після зниження прогнозу прибутків та призначення тимчасового CEO

Акції французького автовиробника Renault у середу, 16 липня, зазнали різкого падіння, втративши в ціні до 17%. Обвал стався після того, як компанія знизила свій фінансовий прогноз на 2025 рік та оголосила про призначення тимчасового генерального директора. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Зниження прогнозів та проблеми на ринку

У компанії заявили, що тепер очікують на операційну маржу за підсумками року на рівні 6,5%, що нижче за попередню мету 7%. Причиною перегляду прогнозу стали нижчі, ніж очікувалося, обсяги продажів у червні та загалом складні умови на європейському автомобільному ринку.

Renault також попередила про проблеми з вільним грошовим потоком, який у першому півріччі склав лише 47 мільйонів євро. Це було спричинено негативною потребою в оборотному капіталі через затримки з оплатою рахунків та спад на ринку легкових автомобілів та фургонів у Європі.

Кадрові зміни та реакція ринку

На тлі цих проблем компанія 15 липня призначила свого фінансового директора Дункана Мінто тимчасовим виконувачем обов'язків генерального директора. У Renault повідомили, що процес призначення постійного CEO «йде повним ходом», проте не назвали жодних конкретних термінів.

Ринки відреагували на сукупність негативних новин різким розпродажем. Акції компанії на паризькій біржі впали до 34,80 євро, що стало найгіршим денним показником з березня 2020 року. У відповідь на кризу Renault заявила, що посилить заходи зі скорочення витрат для покращення фінансових показників у другому півріччі.