Податкова отримає більше повноважень

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Державну податкову службу, які розширюють та уточнюють її повноваження. Про це повідомляє ДПС.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

ДПС адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю

За рахунок внеску буде фінансуватися соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Тому уточнені функції та права ДПС щодо:

ведення обліку, адміністрування та контролю за своєчасністю подання звітності;

перевірки повноти, достовірності та своєчасності нарахування і сплати внеску;

застосування відповідальності;

погашення податкового боргу та стягнення недоїмки;

участі в аналізі та прогнозуванні надходжень внеску;

складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо.

Посилення контролю за підакцизною продукцією

Положення доповнено нормами щодо ліцензування діяльності суб'єктів господарювання у сфері:

вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини;

оптової та роздрібної торгівлі цією продукцією.

Облік та контроль за обігом маркованої підакцизної продукції ДПС буде здійснювати із використанням Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Крім того

ДПС також уповноважена: