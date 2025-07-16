Загроза квантових комп'ютерів: розробники Bitcoin хочуть заморозити активи Сатоші Накамото

Співзасновник платформи для самостійного зберігання криптовалют Casa Джеймсон Лопп та п'ятеро інших розробників запропонували нову стратегію для протидії потенційній загрозі з боку квантових комп'ютерів. Їхня пропозиція має на меті заохотити власників біткоїнів переходити на більш безпечні, квантово-стійкі адреси. Про це, 16 липня, пише Mitrade.

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У чому полягає загроза

Експерти з криптографії зазначають, що теоретично квантові комп'ютери в майбутньому зможуть зламати криптографічні системи, на яких тримається безпека біткоїна. Зокрема, алгоритм Шора може дозволити зловмисникам обчислити приватний ключ на основі публічного, що унеможливить безпеку гаманців. Алгоритм Гровера, своєю чергою, може вдвічі послабити ефективність хешування SHA-256, що використовується для підтвердження транзакцій.

Згідно з дослідженням Deloitte, під загрозою знаходяться старі типи біткоїн-адрес, на яких зберігається близько 25% від усієї пропозиції біткоїнів. Також вразливими можуть стати «сплячі» гаманці Сатоші Накамото.

Пропозиція Лоппа та інших розробників

Пропозиція, розроблена групою, передбачає перехід на квантово-стійкі адреси та обмеження на витрату біткоїнів зі старих, вразливих адрес протягом п'яти років.

«Це перетворює квантову безпеку на приватний стимул. Не зможете оновитися — і ви гарантовано втратите доступ до своїх коштів», — йдеться в документі.

План також передбачає заохочення для тих власників, які перейдуть на безпечніші адреси. У пропозиції згадується BIP 360, оновлення, що впроваджує нові формати адрес з використанням постквантової криптографії.

Інші розробники також пропонують свої ідеї. Наприклад, Майкл Кейсі з Marathon запропонував ідею «пісочного годинника» — обмеження кількості транзакцій для вразливих типів гаманців, щоб виграти час для пошуку інших рішень.

Коли чекати на загрозу

Хоча Джеймсон Лопп раніше попереджав, що злам криптографії біткоїна буде «катастрофічним», більшість експертів сходяться на думці, що існуючі квантові комп'ютери ще не здатні цього зробити. Дехто прогнозує, що реальна загроза виникне не раніше, ніж через 10 років. Проте розробники закликають криптоспільноту співпрацювати над рішеннями вже зараз, щоб уникнути екзистенційної кризи в майбутньому.

Сатоші Накамото

Загальноприйнята оцінка свідчить, що Сатоші Накамото, таємничий творець біткоїна, володіє приблизно 1,1 млн BTC. Це понад 5% від усієї можливої кількості біткоїнів, яка коли-небудь буде існувати. Його статки, за теперішніми цінами, оцінюють майже у $130 млрд.

Важливо розуміти, що це не точна цифра, а ретельно обґрунтована оцінка, заснована на аналізі блокчейну. Оскільки особа Сатоші не була розкрита, ніхто не може з абсолютною впевненістю вказати на його гаманці.

Невідомо чи існував один засновник біткоїна. Можливо під іменем Сатоші Накамото приховуються група розробників. Також невідомо чи хтось взагалі має доступ до його активів.

Втім, на сьогодні жоден біткоїн з тих гаманців не був витрачений. Ці 1,1 мільйона монет залишаються нерухомими понад десять років. Хоча іноді в новинах з'являється інформація про рух «монет епохи Сатоші», це стосується біткоїнів, видобутих іншими ранніми майнерами, а не тих, що приписують безпосередньо творцю.

Цей «сплячий» капітал є однією з найбільших загадок і легенд у світі криптовалют.