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16 липня 2025, 12:34

Nasdaq знову оновив історичний максимум завдяки дозволу Nvidia на постачання чипів до Китаю

У вівторок, 15 липня, Nasdaq Composite знову встановив рекорд завдяки значному зростанню акцій Nvidia, компанії-гіганта з виробництва чипів. Водночас інші ключові фондові індекси Волл-Стріт знизилися, оскільки інвесторів не вразили ані свіжий звіт щодо інфляції, ані низка корпоративних звітів банківського сектору. Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 15 липня, Nasdaq Composite знову встановив рекорд завдяки значному зростанню акцій Nvidia, компанії-гіганта з виробництва чипів.
Фото: pixabay.com

Це вже четверта рекордна сесія для технологічного індексу Nasdaq за останні п'ять торгових днів і восьма з 27 червня. Nasdaq Composite зріс на 37,47 пункта (0,18%), закрившись на позначці 20 677,80.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 436,36 пункта (0,98%), до 44 023,29, а S&P 500 втратив 24,80 пункта (0,40%), закрившись на 6 243,76.

Nvidia та оптимізм щодо Китаю

Головним рушієм зростання Nasdaq став лідер у галузі чипів для штучного інтелекту Nvidia, чиї акції підскочили на 4% після оголошення про плани відновити продажі своїх AI-чипів H20 до Китаю.

Ця новина також підняла акції інших виробників чипів: Advanced Micro Devices та Super Micro Computer зросли більш ніж на 6,4%. Індекс напівпровідників підвищився на 1,3%, досягнувши найвищої позначки за рік, а технологічний індекс S&P зріс на аналогічний відсоток, також встановивши рекорд.

Роб Свенк, старший аналітик інвестиційних досліджень Commonwealth Financial Network, зазначив, що новина від Nvidia спровокувала повернення деяких інвесторів до технологічного сектору, які раніше перейшли в інші акції через високі оцінки технологічних компаній.

Однак він додав, що це, ймовірно, «одноденний стрибок», і інвестори чекатимуть на відображення цих продажів у майбутніх звітах компанії.

Вплив тарифів

Останніми тижнями ринки зростали, оскільки занепокоєння інвесторів щодо політики президента США Дональда Трампа, зокрема його тарифних оголошень, почали спадати. Це дозволило Волл-Стріт рухатися вгору.

Цей тиждень став ключовою перевіркою для ринкових настроїв, адже почався сезон звітів за другий квартал. Очікувалося, що інфляційні звіти покажуть, як зростання тарифних витрат починає впливати на ціни для споживачів.

Перший звіт показав: у червні споживчі ціни в США зросли найбільше за п'ять місяців, що може свідчити про початок інфляції через тарифи. Водночас, базова інфляція залишалася помірною, що трохи заспокоїло ринок попри загальний сплеск цін.

Акції банківського сектору

У перший день сезону звітів за другий квартал, акції банківського сектору демонстрували нестабільну торгівлю. JPMorgan Chase знизився на 0,7%, попри підвищення прогнозу чистого процентного доходу на 2025 рік. Wells Fargo впав на 5,5%, хоча його прибуток зріс завдяки зменшенню резервів на можливі втрати за кредитами. BlackRock досяг нового рекорду за активами під управлінням, але його акції все ж знизилися на 5,9%.

Винятком став Citigroup, який піднявся на 3,7%, досягнувши найвищої позначки з часів світової фінансової кризи, після того як його трейдери забезпечили несподіваний прибуток, що збільшив прибуток за другий квартал.

Загалом, обсяг акцій, що змінили власника на американських біржах у вівторок, склав 16,82 мільярда, що менше порівняно із середнім показником за останні 20 торгових днів у 17,55 мільярда.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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